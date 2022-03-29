Бишкек, 29 марта 2022, 16:11 — REGNUM Правительство Киргизии обещает, что постройка ГЭС «Камбар-Ата 1» начнётся уже в скором времени. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров на аппаратном совещании администрации президента.
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По его словам, Министерство финансов изыщет $498 млн (46 млрд 668 млн рублей) на реализацию первого этапа строительства этого энергообъекта.
«Новая гидроэлектростанция даст нам дополнительные 1000 мегаватт энерговырабатывающих мощностей и обеспечит энергетическую независимость страны», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.
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