Джакарта, 29 марта, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Правительство малайзийского штата Саравак откроет сухопутную границу с индонезийской провинцией Западный Калимантан 1 апреля 2022 года, сообщает Antara.

Индонезия

Время работы пограничных постов ограничено с 09:00 до 15:00 по малайзийскому времени. В обычное время до пандемии COVID-19 граница была открыта с 06:00 до 18:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 3895 случаев заражения коронавирусом.