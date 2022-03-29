Москва, 29 марта, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Санкционные темы начнут пропадать сами собой вслед за снижением доли и роли доллара в обеспечении международных торговых операций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что китайский бизнес готовится занять ниши, освободившиеся на российском рынке после ухода западных компаний.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Дополнительным фактором, способным радикально повысить интерес китайских компаний и компаний целого ряда других стран, является желание перейти на расчеты в торговых операциях в национальных валютах, исключив доллары и евро, — сказал Ордов. — Это обстоятельство существенно снижает санкционные риски и возможность повлиять на финансовые транзакции. Возможно, что переход на взаиморасчеты в рублях и юанях может стать не только главным фактором, стимулирующим приход новых компаний на российский рынок, но и причиной роста товарооборота с нашими основными и новыми торговыми партнерами. В самом деле, зачем нам в долларах осуществлять финансовые транзакции с Китаем, например? Очень уместна крылатая фраза из советского фильма «Формула любви»: «А зачем нам кузнец? Не, нам кузнец не нужен».

Ордов подчеркнул, что технологически мировая финансовая система готова к обеспечению транзакций в любых валютах, но требуются подготовительные мероприятия.

«В случае успешного ухода из-под надзора со стороны ФРС США санкционные темы начнут пропадать сами собой вслед за снижением доли и роли доллара в обеспечении международных торговых операций», — подытожил Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что освободившиеся ниши на внутреннем рынке РФ притягательны для коммерческих компаний из КНР.