Бишкек, , 16:09 — REGNUM На следующей неделе в Киргизию должны прибыть ещё около 7 тысяч тонн высокопродуктивных семян, закупленных в России. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Азамат Мукашев на пресс-конференции сегодня, 29 марта.

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По словам высокопоставленного чиновника, первая партия российских семян поступила в страну в конце февраля 2022 года, а вторая застряла на российско-казахстанской границе из-за ситуации вокруг Украины.

«Ранее Киргизия заключила с Россией контракт на поставку свыше 14 тысяч тонн семян зерновых культур», — резюмировал замминистра.

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