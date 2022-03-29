Москва, 29 марта, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Национальный календарь прививок в России закрывается полностью отечественными вакцинами. Об этом в ходе встречи с членами комитета Госдумы РФ по охране здоровья заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Janssen.com Вакцинация

«Вакцины — это очень важно. Уже проведено не одно совещание о возможных рисках. Весь национальный календарь прививок закрывается отечественными вакцинами. На текущий год все контракты заключены, все вакцины развозятся. Исключение — вакцина от гриппа, но это понятно: сейчас они проводят наработку [по штаммам]. Всё уже наработано и уже поставляется. Здесь рисков нет», — сказала Попова.

По её словам, с учётом особенностей сегодняшнего периода и слабой иммунизации на Украине, готовится проект постановления о подчищающей иммунизации для детей РФ и для тех детей из Украины, ДНР и ЛНР, которые сегодня находятся в России, чтобы защитить всех от возможных угроз.

Попова также отметила, что есть перечень вакцин из-за рубежа, к которым «мы привыкли из-за удобства»: «Они в основном используются в коммерческом секторе. Но на сегодняшний день мы не получали отказов по поставкам».