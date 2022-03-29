Москва, , 16:09 — REGNUM Освободившиеся ниши на внутреннем рынке РФ становятся достаточно притягательными для российских и зарубежных коммерческих компаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал данные издания South China Morning Post о том, что китайские малые и средние фирмы хотят выйти на российский рынок.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Экономика не терпит пустоты. Освободившиеся ниши на внутреннем российском рынке при наличии платежеспособного спроса становятся достаточно притягательными для российских и зарубежных коммерческих компаний, — сказал Ордов. — Китайский бизнес очень внимательно отслеживает и оценивает перспективы выхода на российский рынок со своими брендами и не брендовыми товарами. Малый и средний бизнес менее подвержены влиянию санкционной риторики и ограничений, что открывает для них окно возможностей для выхода и закрепления на российском рынке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава Федерации зарубежных китайцев в Москве Ван Чуаньбао заявил, что уход западных компаний из России нарушил баланс спроса и предложения.

Читайте ранее в этом сюжете: В КНР увидели перспективы для бизнеса в РФ после ухода западных компаний