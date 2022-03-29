Москва, 27 мая, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки откажется от тестовой части ЕГЭ по физике, химии и биологии в 2017 году. Об этом сегодня, 27 мая, заявил глава ведомства Сергей Кравцов, сообщили в Рособрнадзоре.

Антонова Дарья ИА REGNUM Бланк ответов ЕГЭ

В настоящее время тестовой части нет в ЕГЭ по семи предметам. По словам Кравцова, в 2017 году тестовая часть будет исключена практически во всех экзаменах.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 мая, начался основной период сдачи единого государственного экзамена 2016 года. Заявления на участие в основном периоде ЕГЭ подали 750 тысяч человек, в том числе более 640 тысяч выпускников текущего года. Основной период ЕГЭ 2016 года продлится до 20 июня, с 22 по 30 июня предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.