Москва, , 16:08 — REGNUM В США скачок цен на энергоносители и моторные топлива спровоцировало американское эмбарго на импорт нефти из РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявил политолог, сопредседатель «Партии роста» Сергей Станкевич. Так он прокомментировал опасения главы группы экономических советников Белого дома Сесилии Роуз о возможном росте цен на продукты питания из-за санкций в отношении РФ.

Морские перевозки

«В США не могут пропасть или стать дефицитными никакие виды продовольствия. А вот рост цен на все потребительские товары неизбежен просто из-за роста цен на моторное топливо и перевозки, — сказал Станкевич. — Товарная логистика в США основана на автомобильных перевозках, частично на морских и авиационных. Везде растут топливные издержки. Годовая инфляция в США уже превысила 8% и продолжит разгоняться ещё несколько месяцев, обновляя 40-летний рекорд. Причём потребительская инфляция будет заметно выше этой цифры».

По его словам, скачок цен на энергоносители и моторные топлива спровоцировало американское эмбарго на импорт нефти из РФ в США.

«Рекордная инфляция в США наносит серьёзный удар по позициям Демократической партии США в преддверии важных по последствиям выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре 2022 года», — сказал Станкевич.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Роуз, власти США уже наблюдают «некоторое влияние» санкций на цены на топливо после отказа от закупок нефти и нефтепродуктов в России.

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