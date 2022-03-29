Бишкек, , 16:08 — REGNUM Социальный фонд Киргизии планирует увеличить пенсии не менее чем на 1 800 сомов (1 835 рублей), но произойдёт это не ранее октября 2022 года. Об этом заявил первый зампредседателя соцфонда Тенизбек Абжапаров на пресс-конференции 29 марта.

Киргизский сом

Он отметил, что для этого социальному фонду потребуется дополнительно изыскать 4 млрд сомов (около 4,1 млрд рублей), а Министерству финансов — ещё 11 млрд сомов (более 11,2 млрд рублей).

Также Абжапаров сообщил, в начале текущего года в республике насчитывалось 713 тысяч пенсионеров, а за последний год их количество увеличилось на 21 тысячу человек.

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