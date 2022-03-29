Москва, , 16:07 — REGNUM Российский экспорт продуктов питания сталкивается с нарастающими трудностями из-за бойкота во многих западных портах, а также при фрахте и страховке судов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявил политолог, сопредседатель «Партии роста» Сергей Станкевич.

Продукты питания Ponchikov.net

«Нехватка продовольствия (особенно пшеницы, кукурузы, хлебопекарной муки и некоторых растительных масел) угрожает ряду стран Южной Европы, всей Северной Африке, ряду стран Центральной и Южной Азии. Под самым серьёзным ударом, в частности, Египет, Пакистан, Афганистан, Бангладеш. Возможны проблемы у Турции. Зерно используется в качестве белкового наполнителя в животных кормах, так что трудности будут также в животноводстве и птицеводстве, — сказал Станкевич. — Кроме того, российский экспорт сталкивается с нарастающими трудностями из-за бойкота во многих западных портах, а также при фрахте и страховке судов».

По словам Станкевича, из-за трудностей с экспортом азотных и калийных удобрений из России и Белоруссии общая урожайность продовольственных культур в мире будет заметно ниже.

«В частности, это затронет страны Латинской Америки, потребляющие много удобрений из РФ и Белоруссии. Совокупность всех перечисленных факторов создаёт своего рода идеальный шторм на мировом продовольственном рынке, последствия которого отзовутся в той или иной степени на всех континентах», — сказал Станкевич.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее прогнозы ВТО о предстоящих голодных бунтах сочли «вполне обоснованными».

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