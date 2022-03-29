Москва, , 16:05 — REGNUM Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил правительству РФ в два раза поднять пороги выручки для отнесения предприятий к категории малого и среднего предпринимательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Борис Титов Kremlin.ru

Титов напомнил, что отнесение предприятия к числу МСП дает ему права пользоваться разнообразными льготами и участвовать в специальных программах поддержки. Однако, по мнению бизнес-омбудсмена, финансовые критерии МСП давно устарели.

«Последний раз предельные пороги выручки для МСП устанавливались в 2015 году, а с тех пор накопленная инфляция в России превысила 50%. С учетом последних тенденций показатель скоро станет еще выше, — полагает Титов. — Многие предприятия перестают быть микро-, малыми или средними не потому, что масштабы их деятельности увеличились физически. Просто инфляция увеличила цены на их товары и услуги».

Поэтому Титов считает, что пороги выручки для МСП следует поднять вдвое: для микропредприятий — до 240 млн рублей, для малых предприятий до — 1,6 млрд рублей, а для средних предприятий — до 4 млрд рублей в год.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Титов призвал списать некоторые долги российским предпринимателям.

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