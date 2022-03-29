Берлин, 29 марта, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 29 марта встретился в Берлине главой МИД Германии Анналеной Бербок. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Переговоры

«Стороны обменялись мнениями по развитию двусторонних отношений, энергетического сотрудничества, вопросам региональной безопасности, в том числе сотрудничества с Европейским союзом», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Байрамов представил Бербок последнюю информацию о ситуации в Закавказье и развии отношений Азербайджана и Армении. Он также заявил, что Баку является надёжным партнёром для ЕС.

Напомним, Байрамов отправился в ФРГ 28 марта с рабочим визитом. У него запланированы встречи с рядом официальных лиц Германии.