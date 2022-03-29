Москва, 29 марта, 2022, 16:05 — ИА Регнум. О досрочном проведении выкупа внешних облигаций за рубли объявил 29 марта Минфин РФ в опубликованном заявлении.

Government.ru Минфин России

Министерство проинформировало о проведении выкупа облигаций внешних облигационных займов России выпуска № 1 284 0060V «Россия-2022» с погашением 4 апреля этого года. Министерство сообщило, на каких условиях проходит выкуп: он осуществляется по цене 100% от номинальной стоимости.

Желающие продать облигации с 16:00 мск 29 марта 2022 г. по 17:00 мск 30 марта 2022 г. направляют НКО АО «Национальный расчётный депозитарий» поручения на перевод облигаций на казначейский счёт Минфина РФ в НКО АО «Национальный расчётный депозитарий».

Направление этого поручения подтверждает согласие владельца облигаций на предъявление их к выкупу Минфином РФ и является акцептом данной публичной оферты.

«Оплата стоимости выкупаемых облигаций, включающей накопленный купонный доход на дату оплаты, будет осуществлена 31 марта 2022 г. в валюте РФ по официальному курсу Банка России на указанную дату», — говорится в сообщении.

Обязательства по выкупленным облигациям будут признаны досрочно исполненными. За министерством остаётся право на изменение сроков выкупа облигаций.