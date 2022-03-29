Бейрут, , 16:07 — REGNUM Представители ливанской «Хезболлы» заявили о наличии в арсенале партии оружия, необходимого для нанесения ударов по израильской территории. Об этом сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на депутата парламента Ливана от «Хезболлы» Мухаммада Раада.

Бойцы «Хезболлы» рядом с РСЗО БМ-21 Hassanlamaa22

По его словам, Ливан не потерпит давления со стороны Израиля и ответит на него симметрично. Раад подчеркнул, что попытки иностранных держав исключить «Хезболлу» из избирательных списков получат жёсткий отпор.

«Все пытаются удержать нас подальше от парламентской арены, чтобы они могли прекратить свою работу в соответствии со своими планами. Это позволяет им нормализовать отношения с израильским врагом. Но израильтяне не могут нам ничем угрожать, потому что у Ливана есть сопротивление, которое обладает ударными беспилотниками и его ракеты уже установлены на позициях», — заявил Мухаммад Раад.