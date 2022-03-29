Москва, , 16:04 — REGNUM В Роспотребнадзоре наблюдали за биолабораториями на Украине уже много лет с учётом наличия в этой стране «недружественных исследований». Об этом в ходе встречи с членами комитета Госдумы РФ по охране здоровья заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Анна Попова Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

«Мы знаем о биологических лабораториях [на Украине] давно, и мы смотрим за всей страной, понимая, что недружественные нам лаборатории и исследования есть. Мы мониторим все случаи [с вирусами], которые имеют особенности течения, и разбираемся в каждом случае. Никаких особых проявлений ни в приграничных [с Украиной], ни в отдалённых территориях нет», — сказала Попова.

Она отметила, что в 2014 году в Роспотребнадзоре предлагали помощь «коллегам на той стороне», когда на украинской территории были вспышки кори и полиомиелита: «Но мы не допустили заноса в РФ ни в одном случае. Плотность контроля на границе и внутри позволяют блокировать такого рода вещи».