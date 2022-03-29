Москва, 29 марта, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Агрессивные действия Запада не должны оставаться без ответа российской стороны. Об этом 29 марта заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

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«С волками жить по-волчьи выть. Мы должны поступать в отношении Европы так же, как Европа поступает в отношении нас. Добро должно быть с кулаками», — сказал Коротченко.

Эксперт также отметил, что Москва следовало бы активнее выстраивать отношения с европейскими политиками, которые положительно относятся к России.

«Они делают нам больно, давайте и мы им сделаем больно. Посмотрим, у кого запас политический и экономический больше», — заявил Коротченко.