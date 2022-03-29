Ташкент, , 16:02 — REGNUM В Узбекистане к 2030 году планируется довести долю производства электромобилей в общем объеме автопроизводителей не менее чем до 15%. Соответствующий документ разработан минэкономразвития и сокращения бедности Узбекистана. Об этом 29 марта сообщает Подробно.уз.

Электромобиль

«Документом предусмотрена стратегия и программа развития производства электромобилей в Узбекистане до 2030 года, а также «дорожная карта» по производству таких авто, а также их комплектующих и запчастей», — говорится в публикации.

Сообщается, что для доведения к 2030 году доли электромобилей в общем объеме местного авторынка до 15%, планируется создать полный цикл производства готовых авто и комплектующих на базе имеющихся в стране лития, графита и меди.