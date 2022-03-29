Москва, 29 марта, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Издевавшиеся над российскими военнослужащими на Украине захвачены через трое суток спецназом РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 марта, об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Шаманов («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Владимир Шаманов

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"(Те, кто) измывались над нашими военнослужащими, они недолго радовались, через трое суток наш спецназ этих подонков захватил», — сказал Шаманов в ходе заседания круглого стола в Госдуме.

Оба захваченных происходят из фанатской группировки местного футбольного клуба «Металлист», добавил парламентарий.

Ранее Россия призвала Украину строго соблюдать Женевскую конвенцию в отношении военнопленных, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Россия в ходе переговоров с Украиной заявила протест в отношении появившихся в сети видео с издевательствами над пленными российскими военными, Киев обещал принять самые жесткие меры.