Стамбул, Турция, , 16:01 — REGNUM Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Севастополь силой, это следует из письменных предложений украинской стороны. Об этом глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский сообщил 29 марта журналистам по итогам очного раунда переговоров в турецком Стамбуле.

Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

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Предложения Киева, отметил он, предполагают отказ от стремления вернуть Крым и Севастополь военным путём. Также украинская сторона перечислила будущие страны — гаранты безопасности Украины.

Предполагается, что Украина будет провозглашена нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями, добавил глава российской делегации. Эти гарантии не будут действовать в Крыму, Севастополе и «отдельных районах» Донбасса, как их именуют в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, Мединский заявил, что переговоры с украинской стороной в Стамбуле прошли конструктивно. В частности, стороны договорились о возможной встрече президентов.

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