Пенза, , 16:28 — REGNUM Делегация Пензенской области во главе с губернатором Олегом Мельниченко с 29 марта по 1 апреля будет находиться с деловым визитом в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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В состав делегации вошли члены правительства Пензенской области и ведущие промышленные предприятия региона. В рамках деловой программы запланировано посещение предприятий Белоруссии, презентация инвестиционного и промышленного потенциала Пензенской области, а также обсуждение перспектив развития взаимного инвестирования. На площадке Брестского отделения белорусской торгово-промышленной палаты во время визита состоится контактно-кооперационная биржа.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года Пензенскую область посещал с официальным визитом чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.

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