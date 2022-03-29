Москва, , 15:59 — REGNUM Япония, принимая свою позицию в отношении России, ориентируется на Соединённые Штаты. Об этом 29 марта заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Милитаристская Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Японское правительство заняло жёсткую антироссийскую позицию, используя лекала Вашингтона», — подчеркнул секретарь Совбеза в интервью «Аргументам и фактам».

Патрушев объяснил и причины такой политики Токио.

«Следует отдавать себе отчёт в том, что после разгрома 1945 года и последовавшей за ним многолетней американской оккупации Япония так и не восстановила свой суверенитет в полном объёме», — отметил секретарь Совбеза.

Он считает, что именно поэтому «власти островного государства игнорируют свои национальные интересы и действуют во вред экономике собственной страны, разрывая многолетние связи японского бизнеса с российским рынком».

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Как сообщало ИА REGNUM, Япония присоединилась к антироссийским шагам Вашингтона и ввела ряд санкций. Так, на фоне ситуации вокруг Украины власти страны приняли решение ввести запрет экспорт в Россию банкнот, золотых монет и золотых слитков.

Ранее японские власти ввели запрет на экспорт в Россию предметов роскоши и в том числе — автомобилей премиум-класса, ювелирных изделий и драгоценных камней. Также до того Токио ввёл запрет на экспорт российской стороне порядка 300 наименований товаров и технологий.

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