Подгорица, , 16:07 — REGNUM Пограничная полиция Черногории 29 марта изъяла 54 кг легких наркотиков-каннабиноидов на границе Албании и Черногории.

Фестиваль «Чернозём-2016» в Тамбове, Александр Васильев, группа «Сплин» Павел Ищенко © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, наркотик был готов к распространению и спрятан в деревне Трабоин в пограничной зоне, неподалеку от КПП Хан и Хотит.

Вещества были обнаружены случайно в ходе патрулирования границы в двух больших упаковках в реке Циевна, сообщает репортер Сенад Никшич. Подозревается, что наркотики были произведены в Албании. О происшествии уведомили албанских полицейских.

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