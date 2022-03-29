Подгорица, , 15:58 — REGNUM Черногория имеет постоянные, хотя усложнившиеся поставки продуктов питания, сообщил генеральный директор управления сельского хозяйства Мирослав Цимбальевич, сообщает RTCG.

Разгрузка баржи с мукой

Он отметил, что в Черногорию прибыли первые грузовики с мукой из Болгарии, и ожидается, что на этой неделе возобновится импорт муки из Сербии.

«Хорошо, что у нас есть больше источников для импорта в будущем, и мы не дойдем до ситуации с дефицитом», — сказал Цимбальевич.

По его словам, у них есть неофициальная информация о том, что на этой неделе Сербия снимет запрет на экспорт некоторых основных продуктов питания. Он сказал, что запасов продовольствия все еще достаточно, но в некоторых сегментах поставки затруднены.