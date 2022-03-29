Гавайи, США, , 16:12 — REGNUM Американский актёр Эзра Миллер, известный по роли Флэша в киновселенной DC, был задержан за хулиганство и домогательства. Информацию об этом 29 марта приводит ComicBook.

Эзра Миллер (справа) Gage Skidmore

Известно, что во время вечеринки в одном из караоке-баров на Гавайях (США) актёр начал вести себя неадекватно, отобрав у незнакомой девушки микрофон, а также накинувшись на мужчину, игравшего в дартс. Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, а сам Миллер был отпущен на свободу под залог в размере $500.

Напомним, что Эзра Миллер уже становился участником неприятных инцидентов. Так, в 2020 году в сети появилось видео, на котором было отчётливо видно то, как актёр пытался задушить неизвестную женщину.

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