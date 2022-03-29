Стамбул, Турция, , 16:02 — REGNUM Украинская сторона обещает не вступать в военные союзы и не размещать у себя иностранные военные базы, заявил глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский 29 марта журналистам по итогам очного раунда переговоров в турецком Стамбуле.

Украина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По его словам, Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на своей территории без согласия государств-гарантов. Россия, как предполагается, войдёт в число таких государств.

Всё это следует из письменных предложений украинской стороны, сказал Мединский.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев, по словам Мединского, также обещает отказаться от стремления вернуть Крым военным путём.

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