Москва, 29 марта, 2022, 15:52 — ИА Регнум. В 2022 году на поддержку науки выделено более 120 млрд рублей. Об этом 29 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами КПРФ в Госдуме РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

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«На реализацию национального проекта «Наука и университеты» мы предусмотрели в текущем году более 120 млрд рублей», — заявил Мишустин.

«Эти средства пойдут в том числе на поддержку 15 научно-образовательных центров мирового уровня», — указал он.