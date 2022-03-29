Лос-Анджелес, США, 29 марта, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Исполнительный продюсер сериала Marvel «Лунный рыцарь» Грант Кертис объяснил, почему у шоу так мало общего с расширенной киновселенной Marvel. Об этом 29 марта сообщает портал Screen Rant.

Marvel Studios Marvel

Кертис отметил, что команда проекта попыталась выйти за пределы канона Marvel, что позволила сделать сама киностудия. Он добавил, что продюсеры и сценаристы получили возможность сконцентрироваться на главном герое комиксов, которые выходили на протяжении десятилетий, что придало «устойчивости истории Марка Спектора». Таким образом, как пояснил Кертис, им не нужно было добавлять в сюжет «Лунного рыцаря» другие элементы расширенной киновселенной Marvel, чтобы рассказать о приключениях персонажа.

Напомним, премьера сериала «Лунный рыцарь» состоится 30 марта 2022 года. Ранее Marvel опубликовала очередной трейлер шоу, в котором, в частности, показала место, похожее на храм древнеегипетского бога Хонсу. По сюжету, это божество наделяет суперспособностями главного героя.