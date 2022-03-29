Женева, Швейцария, 29 марта, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что совместное заседание организации и Детского фонда Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) установит временные приоритеты для сектора здравоохранения Афганистана. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

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Встреча запланирована на 29−31 марта в Дохе, столице Катара, для принятия решения о приоритетах Афганистана в области здравоохранения на следующие два года.

Планируется участие представителей ВОЗ, ЮНИСЕФ, правительства Катара, талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также стран и организаций-доноров.

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Саммит проходит на фоне того, что с момента прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти по всему Афганистану закрылось более 2300 медицинских учреждений.

Надж-уль-Само Шафаджу, президент Афганской ассоциации акушеров-гинекологов, недавно заявил на конференции в Кабуле, что около 27 000 медицинских работников, в том числе 7000 женщин, потеряли работу из-за закрытия медучреждений.

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Ранее ВОЗ сообщала в своём отчёте, что около 2000 медицинских учреждений были закрыты из-за приостановки международной помощи Афганистану. Международный комитет спасения также предупредил о коллапсе системы здравоохранения Афганистана и закрытии 90% медицинских учреждений страны.

Комитет заявил, что с закрытием медицинских учреждений, особенно клиник, миллионы людей не могут получать медицинские услуги.