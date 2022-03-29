Тирана, 29 марта, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Заместитель министра сельского хозяйства Албании Эрмира Джеци 28 марта сообщила о том, что в деревне Поро в округе Влёра был выявлен еще один очаг распространения птичьего гриппа. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

ru.torange.biz Птичий грипп

Глава управления сельского хозяйства и защиты растений Адиля Койдели завила журналистам, что тушки птиц были захоронены 29 марта.

Сообщается, что заражены оказались 25 дворовых куриц. Ранее в Албании сообщили о гибели нескольких сотен тысяч птиц от птичьего гриппа. В ряде округов запрещена торговля и перевозка живой птицы.