Москва, , 15:50 — REGNUM Ситуация с биологическими лабораториями на Украине является риском для всего человечества. Об этом в ходе встречи с членами комитета Госдумы РФ по охране здоровья заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Анна Попова Council.gov.ru

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«Вопрос по биологическим лабораториям очень значим. Мы знаем, что они есть, знаем не вчера и не сегодня — знаем давно, и прекрасно понимаем риски, которые связаны с лабораториями. Это риски для всего человечества. Ситуация с COVID-19 показала, что возбудитель может поразить всю планету достаточно быстро, и шутить с такого рода исследованиями — это преступно по отношению к здоровью людей», — сказала Попова.

Она напомнила, что в 2012 году Украина «разрушила систему санитарно-эпидемиологического надзора»: «Затем пришли военные и стали «обеспечивать» биобезопасность. В этом случае никто не знает, что там в лабораториях. И таким образом страна теряет свой биологический суверенитет».

Попова также подтвердила участие специалистов Роспотребнадзора в комиссиях по биолабораториям на Украине.