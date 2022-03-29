Москва, 29 марта 2022, 15:48 — REGNUM Несмотря на то, что США обладают развитым сельским хозяйством и являются нетто-экспортером продовольствия, вряд ли стране удастся избежать влияния общемирового роста цен на продовольствие, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Рост цен
Рост цен
«Во-первых, значительные объемы продовольствия страна импортирует — таких как кофе, какао, шоколад, чай, морепродукты, тропические фрукты, сахар, молочные продукты, алкоголь и т. д.
И если в мире будут расти цены на них, то, несомненно, вырастет и стоимость потребительской корзины для американцев.
Во-вторых, рост затронет цены на топливо и удобрения, соответственно, для сохранения рентабельности американским сельхозпроизводителям придется поднять цены.
Также вырастут транспортные издержки и издержки системы торговли (та же стоимость электричества, например), что также отразится на стоимости продовольствия для американцев.
Впрочем, у США есть инструменты снижения роста цен. В частности, за счет дотаций производителям и снятия ограничений по производительности и запашке ряда территорий, которые действуют сейчас.
Но это опять же потребует дополнительной эмиссии, которая также будет разгонять цены», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава группы экономических советников Белого дома Сесилия Роуз заявила, что возможен рост цен на продукты из-за санкций против России.

Читайте также: В Белом доме не исключили роста цен на продукты из-за санкций против России