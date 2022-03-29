Москва, , 15:48 — REGNUM Несмотря на то, что США обладают развитым сельским хозяйством и являются нетто-экспортером продовольствия, вряд ли стране удастся избежать влияния общемирового роста цен на продовольствие, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Рост цен

«Во-первых, значительные объемы продовольствия страна импортирует — таких как кофе, какао, шоколад, чай, морепродукты, тропические фрукты, сахар, молочные продукты, алкоголь и т. д.

И если в мире будут расти цены на них, то, несомненно, вырастет и стоимость потребительской корзины для американцев.

Во-вторых, рост затронет цены на топливо и удобрения, соответственно, для сохранения рентабельности американским сельхозпроизводителям придется поднять цены.

Также вырастут транспортные издержки и издержки системы торговли (та же стоимость электричества, например), что также отразится на стоимости продовольствия для американцев.

Впрочем, у США есть инструменты снижения роста цен. В частности, за счет дотаций производителям и снятия ограничений по производительности и запашке ряда территорий, которые действуют сейчас.

Но это опять же потребует дополнительной эмиссии, которая также будет разгонять цены», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава группы экономических советников Белого дома Сесилия Роуз заявила, что возможен рост цен на продукты из-за санкций против России.

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