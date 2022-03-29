Кишинёв, , 15:47 — REGNUM Молочная отрасль Молдавии без поддержки государства может не выдержать экономического кризиса. Об этом заявила в эфире телеканала Agro TV Анна Панкрат.

Молоко manolofranco

«Отрасль не выдержит, если государство не предоставить определённые льготы. Есть риск, что не посадят кукурузу, кормовые культуры», — сказала Панкрат.

Она отметила, что Молдавия может остаться без собственного молока. Власти пообещали представить аграриям субсидии осенью, но они считают, что это будет слишком поздно.

Напомним, в правительстве Молдавии ранее заявили, что принимают от фермеров заявки на субсидии до 1 апреля. Их будут рассматривать в течение полугода, а помощь обещают оказать только осенью. При этом цены на удобрение уже выросли в несколько раз.