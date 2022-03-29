Таллин, , 15:47 — REGNUM За минувшую неделю (21 — 27 марта 2022 года) в Эстонии стало примерно на 400 безработных больше. Уровень зарегистрированной безработицы вырос с 6,9% до 7%. Об этом сообщила Касса по безработице страны со ссылкой на собственные данные.

Рост экономики Pixabay.com

По положению на 27 марта, на учете в Кассе по безработице стояли 45 382 человек, среди них почти 11 000 — лица, которые не могу найти работу более одного года. Около 15 000 человек стоят на учете не более трех месяцев, 9 664 — до полугода, 9 735 — до одного года.

Самый высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа (северо-восток страны) — 10,8%, а самый низкий на острове Хийумаа — 3,4%. В Харьюмаа (Таллин и пригороды) уровень безработицы равен 6,6%. Без работы в столичном регионе остаются 21 042 человека, в том числе 15 512 — в Таллине.