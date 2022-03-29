Москва, 29 марта, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Наблюдательный совет Фонда развития территорий рассмотрел ещё 42 проблемных долгостроя. Будут восстановлены права 1728 обмануты дольщиков, сообщил председатель совета, зампред правительства России Марат Хуснуллин.

Долгострой

«Теперь у людей появится определённость: кто-то будет ждать ключей, а кто-то сможет вложить полученные средства в покупку новых квадратных метров. Рассмотренные объекты расположены в Севастополе, республиках Татарстан, Башкортостан, Карелия и Чувашия, в Новосибирской, Омской, Московской и Ростовской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и Ставропольском крае», — уточнил вице-премьер.

По словам главы фонда Константина Тимофеева, полностью не справились со своими обязательствами 15 застройщиков. Принято решение достроить семь домов в Севастополе, новые квартиры получат 374 человека. Дольщики 35 домов — 1354 человека — получат компенсации.

На восстановление прав пострадавших участников долевого строительства будет выделено более 4,7 млрд рублей — более 80% средств выделит фонд, остальной объем обеспечат региональные бюджеты.

Компенсации получат дольщики восьми домов в Карелии, одного долгостроя в Ханты-Мансийском автономном округе, двух домов в Башкирии, одного — в Татарии, семи объектов — в Новосибирской области, двух — в Ростовской области, по одному — в Чувашии, Ставропольском крае и Омской области, 11 объектов — в Московской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее планировалось, что компенсации получат около 600 обманутых дольщиков в шести регионах России. Речь идёт о незавершённых новостройках, которые находятся в Подмосковье, Орловской, Свердловской и Томской областях, а также в Башкирии и Пермском крае.

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