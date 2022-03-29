Москва, , 15:47 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) будет участвовать в конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА), который пройдёт в Катаре 31 марта. Об этом 29 марта сообщили в службе коммуникаций РФС.

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Отмечается, что российскую делегацию возглавит генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. РФС подал апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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