Москва, , 15:45 — REGNUM Законопроект о предоставлении гражданам Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, находящимся на территории Российской Федерации, права на оформление временного убежища, а также на получение ими вида на жительство в Российской Федерации внес в Госдуму депутат от «Единой России» Константин Затулин, передает корреспондент ИА REGNUM 29 марта.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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Инициатива позволяет таким лицам, прибывшим в экстренном порядке получить в России статус временного убежища с возможностью в дальнейшем оформить вид на жительство в исключительном порядке.

Предлагаемые нормы дают право получить временное убежище в России в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления.

Лица, получившие временное убежище, имеют право обратиться за получением вида на жительство без требования подтверждения материального состояния и освобождаются от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации. Свидетельство о предоставлении временного убежища выдаётся без прохождения медицинского освидетельствования.

За лицами оставлено право на получение единовременной выплаты.

Кроме того, устанавливать особый порядок пребывания на территории России граждан Украины, прибывших после 2014 года, и превысивших нормативный срок пребывания. В первую очередь, им дается возможность продлить срок временного пребывания на территории России ещё на девяносто суток без выезда из России, путем подачи мотивированного заявления.

Для названных категорий граждан Украины при получении вида на жительство снимается требование подтверждения материального состояния и освобождаются от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации. Результаты медицинского освидетельствования при получении вида на жительство не являются причиной для отказа в оформлении статуса.

В случаях отсутствия у указанных лиц действительных документов, удостоверяющих личность, им представляется возможность в особом порядке пройти процедуру установления личности (общий срок: не более восьми рабочих дней). Справка об установлении личности с фотографией, полученная по результатам проведенного собеседования и/или опроса свидетелей, удостоверяет личность при обращении в органы исполнительной власти в сфере внутренних дел, что позволяет данным лицам продолжить легализацию в России, отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.

Поправками смогут воспользоваться как те, кто прибывает в настоящее время, так и те, кто прибыл ранее в прошедшие с декабря 2013 годы, в том числе у кого просрочены документы, удостоверяющие личность, или, не были получены (когда человек прибыл в детском возрасте и паспорт не получал).

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