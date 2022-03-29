Рига, 29 марта, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Российские музыканты Noize MC (Иван Алексеев) и Монеточка (Елизавета Гырдымова) объявили о предстоящих благотворительных концертах. Соответствующую информацию опубликовало издание The Flow 29 марта.

Павел Ищенко ИА REGNUM Noize MC

Так, исполнители планируют выступить 7 апреля 2022 года в Риге (Латвия), а 10 апреля 2022 года посетить с концертом Вильнюс (Литва). Ожидается, что все вырученные с продажи билетов средства будут направлены на оказание помощи мирным жителям из Украины.

Ранее Noize MC выступил на фестивале Sound of Peace в Берлине (Германия). В рамках мероприятия артист исполнил композицию «Вояджер-1», адресованную украинским беженцам.