Элиста, , 15:43 — REGNUM Булат Сараев временно возглавил министерство здравоохранения Калмыкии. Соответствующий указ сегодня, 29 марта, подписал глава республики Бату Хасиков.

Кресло руководителя Khabar 24

«Возложить на Сараева Булата Амангельдыевича, первого заместителя министра здравоохранения Республики Калмыкия, временное исполнение обязанностей министра здравоохранения Республики Калмыкия», — сказано в документе.

ИА REGNUM сообщало, что Юрий Кикенов, возглавлявший ведомство с августа 2018 года, покинул пост министра здравоохранения Калмыкии 28 марта. Он продолжит работу в сфере подготовки специалистов в здравоохранении и будет курировать деятельность медицинского факультета на базе Калмыцкого государственного университета имени Городовикова.

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