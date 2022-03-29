Санкт-Петербург, , 15:52 — REGNUM Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовные дела в отношении бывшего главы ГУП «Водоканал Петербурга» Евгения Целикова, обвиняемого в растрате более 211,9 млн рублей и превышении должностных полномочий, а также его пособников, сообщили 29 марта в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Материалы уголовного дела Иван Шилов © ИА REGNUM

«Целикову вменяется растрата с использованием служебного положения денежных средств ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на сумму 211,9 млн рублей в период с 20 июня по 28 декабря 2017 года и 27,4 млн рублей с 23 августа по 19 октября 2018 года в пользу ЗАО «Проектное агентство», — отметили в ОПС.

Также суд зарегистрировал уголовные дела в отношении попытка растраты бывшего топ-менеджера «Водоканала» Андрея Поздеева, бывшего директора ГУПа Владислава Кузьмина, также обвиняемого по данной статье. Кроме того, судом приняты уголоуновые дела, возбужденные в отношении бывшего главы дирекции экспертизы и проектирования Михаила Спивакова, экс-директора по капстроительству Павла Шумова и экс-руководителя договорного отдела Антона Куминова, обвиненных в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

«Речь идет о договорах подряда по строительству объектов: «Строительство канализационных сетей для переключения КНС «Канонерский остров», «Наружные канализационные сети по Северному проезду для переключения выпуска Общ. Мет. на сети коммунальной канализации», «Реконструкция канализационной насосной станции № 6 с заменой насосных агрегатов и вспомогательного технологического оборудования», — пояснили в пресс-службе судов Петербурга.

Также в ОПС отметили, что в связи с исполнением своих должностных обязанностей Целиков был достоверно осведомлен о том, что более чем 50 из 128 договоров подряда, заключенных между аффилированным Поздееву ЗАО «Проектное агентство» и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», полностью или частично не исполнены.

«К производству уголовное дело пока не принято. Еще одно уголовное дело в отношении Целикова слушается в Смольнинском районном суде Петербурга», — указали в ОПС.

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