Москва, , 15:43 — REGNUM Очевидно одно, что принимать оплату в долларах и евро, да ещё безналично (а ввоз наличных своих валют в Россию оба эмитента запретили), то есть, менять реальные товары на циферки в компьютерах западных банков, которые могут быть в любой момент обнулены, после заморозки российских резервов на Западе нет уже никакого смысла, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Экспорт газа Gazprom.ru

«Если уж государственные активы ядерного государства Вашингтон и Брюссель так легко могли заблокировать, то что их остановит от изъятия активов Газпрома.

Рациональных доводов для отказа от сделок в рублях у Европы нет, точнее, они есть, но вряд ли они будут убедительны для российской стороны.

Тезис о том, что таким образом Россия обходит санкции, вряд ли сильно волнует нашу сторону.

Раз уж они сами признали, что отказаться от газа из РФ пока не готовы, значит, им придется придумать такую форму оплаты, которая устроит российскую сторону.

Может быть, если очень попросить, Газпром согласится принять оплату в юанях или в монетарном золоте», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в планах России нет бесплатных поставок природного газа в недружественные страны.

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