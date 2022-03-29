Москва, 29 марта 2022, 15:43 — REGNUM Очевидно одно, что принимать оплату в долларах и евро, да ещё безналично (а ввоз наличных своих валют в Россию оба эмитента запретили), то есть, менять реальные товары на циферки в компьютерах западных банков, которые могут быть в любой момент обнулены, после заморозки российских резервов на Западе нет уже никакого смысла, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.
Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в планах России нет бесплатных поставок природного газа в недружественные страны.
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