Рига, , 15:43 — REGNUM План развития системы обороны Латвии разработан на несколько лет вперед, поэтому цель будет достигнута за счет дополнительных средств. Об этом министр финансов страны Янис Рейрс заявил в интервью гостелtвидению LTV.

Флаг Латвии STRONG.VICTORY

По его словам, для постепенного увеличения финансирования обороны до 2,5% от валового внутреннего продукта (ВВП) к 2025 году не потребуется консолидация средств в других областях. «Поэтому речь идет о трех годах, а не об одном, чтобы не пришлось отнимать у других сфер», — пояснил министр.

Министр финансов также отметил, что Латвия способна выполнять все взятые на себя в 2022 году обязательства: «Я надеюсь, что бюджет будет выполняться хорошо. У нас есть довольно большой остаток в Государственной казне, что позволяет нам смотреть на бюджет этого года с оптимизмом».

22 марта 2022 года правительство Латвии поддержало предложение о постепенном увеличении финансирования обороны до 2,5% от ВВП в 2025 году.