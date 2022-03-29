Закрытие российских аэропортов в 2 раза снизило спрос на посуточную аренду
Москва, 29 марта, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Российская гражданская авиация столкнулась с санкциями: 27 февраля Евросоюз и ряд других стран закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. В то же время отдыху на отечественных курортах препятствует запрет Росавиации на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ. Циан выяснил, как рынок частной посуточной аренды отреагировал на изменения. Отдыхать на российских курортах — дороже на четверть, чем годом ранее. В отсутствии альтернатив на предстоящий сезон отпусков россияне активно ищут квартиры даже в городах, где временно нет авиасообщения.
Помимо ограничений на авиасообщение с другими странами зарубежному отдыху также препятствует ограничения на продажу наличной иностранной валюты и на работу международных платежных систем Visa и Mastercard. Сложнее стало и найти жилье с уходом с российского рынка сервисов бронирования Booking.com и AirBnb.
- Закрытие авиасообщения привело к падению туристического спроса в два раза. Снижение коснулось и Сочи, где не действуют ограничения на авиасообщение. Спрос перераспределяется в Сочи с соседних курортов.
- Десятидневное снижение спроса сменилось ростом после мартовских праздников. Отдыхать в России — на четверть дороже, чем год назад. Всего за месяц ставка аренды выросла на 4%. Рантье повышают ставки на фоне возросшей активности. С рынка уходят более компактные лоты с меньшим бюджетом, что также влияет на цены.
- Конкуренция усиливается: выбор квартир в посуточную аренду стал выше на треть в годовой динамике и на 13% всего за месяц.
- Отдохнуть сейчас в городах-миллионниках будет дороже, чем год назад, на 14%.
- С уходом Booking.com количество ежедневно выводимых «новинок» на рынке посуточной аренды увеличилось в три раза.
Для анализа ситуации на рынке и расчета ставки аренды учитывались типовые квартиры (1-, 2,-3-комнатные, площадью от 20 до 150 кв. м, со ставкой аренды от 1 тыс. до 20 тыс. рублей в сутки).
Спрос на курортах снизился в два раза после введенных ограничений на перелеты
24 февраля были временно закрыты 11 российских аэропортов на юге России, данные ограничения продлены в пятый раз и действуют до 1 апреля. Это привело к резкому снижению спроса на посуточную аренду со стороны тех, кто планировал отдых на российских курортах. В целом по 11 городам количество звонков по объявлениям краткосрочной аренды снизилась почти в два раза (в 1,8 раз), а количество интересантов — на 30%. Меньшее снижение числа пользователей в этот период говорит о том, что рынок аренды просматривался, но в предметный интерес и звонки такой спрос приводил реже, чем до введенных ограничений.
Большее снижение спроса наблюдалось в городах-курортах: например, в Анапе падение оказалось двукратным. В Симферополе — из аэропорта которого отправляются рейсовые автобусы по всему Крыму — в 2,2 раза. В то же время в Краснодаре падение было всего на 8%, в Ростове-на-Дону — на 3%, в Воронеже — на 15%.
Падение рынка продолжалось 10 дней — уже 5 марта количество звонков и потенциальных арендаторов снова увеличилось до фоновых февральских значений, что было связано в том числе с невозможностью бронировать жилье на Booking.com. И уже после завершения праздников интерес к недвижимости городов без авиасообщения превысил февральские показатели — текущая активность в среднем выше, чем в феврале до введенных ограничений на 52% по числу звонков и на 43% по количеству потенциальных арендаторов.
В Сочи, несмотря на сохранение авиасообщения, спрос с 24 февраля снизился по количеству звонков на 42%, а по числу уникальных пользователей — на 37%. То есть с временными сложностями столкнулись даже рантье в тех городах, где транспортное сообщение не изменилось. Однако в конечном счете постоянное продление ограничений на перелеты привело к смещению спроса из других курортных городов в пользу Сочи. Если до ограничения авиасообщения в трех курортах (Сочи, Геленджик и Анапа), на Сочи приходилось порядка 65% потенциальных арендаторов, то после закрытия остальных аэропортов — уже 78%.
Отдыхать в России теперь дороже на четверть
Несмотря на все действующие ограничения, ставка аренды в городах с закрытыми аэропортами за прошедший месяц не показала снижения. С 24 февраля — первого дня закрытого авиасообщения — базовая ставка аренды увеличилась на 3,7%: с 2,06 тыс. до 2,14 тыс. рублей. За год динамика более выражена: +23,4%. В конце марта 2021 года жилье в городах на юге сдавалось за 1,73 тыс. рублей в сутки (базовая ставка).
Основной рост ставок аренды пришелся на период уже после мартовских праздников. С 24 февраля по 9 марта включительно средняя ставка аренды стагнировала, увеличившись всего на 0,9% по 11 городам с закрытым воздушным сообщением (с 2,06 тыс. до 2,08 тыс. р.).
Для сравнения — в Сочи, где аэропорт по-прежнему полноценно работает, средняя ставка посуточной аренды увеличилась на 4% за месяц. Однако рост связан не только с новым ценообразованием, но и изменением структуры предложения: сейчас на трехкомнатные квартиры приходится около 18% квартир, в то время как месяцем ранее показатель был 14%. С рынка уходят более компактные лоты с меньшим бюджетом. Наибольший прирост предложения за месяц отмечен в Геленджике (+17%) и Симферополе (+70%).
В целом по всем городам с закрытым авиасообщением выбор стал выше на треть в годовой динамике и на 13% всего за месяц. Причина такой ситуации ‑ и в высоких ставках по ипотеке, что привело к снижению объема предложения на вторичном рынке в сегменте купли-продажи и перехода части собственников из категории продавцов в категорию арендодателей.
Самый большой прирост цен показали двухкомнатные квартиры, однокомнатные квартиры выросли по ставке аренды на 1,2% .
Изменение средних ставок аренды по городам с закрытым авиасообщением и предложением от 50 типовых квартир в краткосрочную аренду
1-комн
2-комн
24.фев
28.мар
24.фев
28.мар
2,94
2,91
-1%
4,11
4,23
3%
2,17
2,15
-1%
2,64
2,68
2%
1,93
1,85
-4%
2,34
2,35
1%
1,64
1,73
5%
1,82
1,94
6%
1,72
1,71
-1%
2,28
2,49
9%
1,63
1,71
5%
2,14
2,18
2%
1,42
1,44
2%
1,87
1,87
0%
1,43
1,43
0%
1,76
2,04
16%
1,80
1,82
1,20%
2,31
2,41
4,30%
2,77
2,82
1,80%
4,1
4,15
1,20%
В «миллионниках» квартир посуточно стало больше на треть
Рост ставок аренды — тенденция, характерная не только для курортов, но и городов-миллионников, которые также готовятся к предстоящему туристическому сезону и повышенному спросу. На протяжении последнего месяца средняя ставка аренды показала разнонаправленную динамику: с 26 февраля стоимость снижалась до 3−4 марта, корректировка составила 1%, после чего ставки уверенно пошли в рост. То есть в условиях неопределенности собственники предпочли не повышать цены, однако рынок уже к середине марта полностью отыграл падение и сейчас ставки аренды — выше, чем месяц назад на 3%: рост с 2,03 тыс. до 2,09 тыс. р. Объем предложения спустя месяц стал выше на треть (+36%), в том числе за счет активного вывода «новинок». Примерно в полтора раза увеличился выбор квартир в посуточную аренду всего за месяц в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске.
Отдохнуть сейчас в «миллионниках» будет дороже, чем год назад на 14%: 2,09 тыс. р. вместо 1,84 тыс. р. в сутки. Для тех, кто выбрал однокомнатные квартиры, экскурсионный отдых станет дороже на 14%, двухкомнатные — 11%, трехкомнатные — 11%.
Среди городов-миллионников (без учета населенных пунктов с закрытым авиасообщением) наибольший прирост ставок показал Волгоград, Новосибирск и Санкт-Петербург. Рост конкуренции привел к снижению ставок на двухкомнатные квартиры в Москве и в Казани.
1-комн
Динамика
2-комн
Динамика
Динамика предложения за месяц
25.мар
01.фев
25.мар
За год
За месяц
25.мар
01.фев
25.мар
За год
За месяц
Москва
2,61
2,86
2,93
13%
3%
4,11
5,04
4,73
15%
-6%
45%
Санкт-Петербург
1,93
2,23
2,36
22%
6%
2,80
3,01
3,37
21%
12%
60%
Новосибирск
1,57
1,76
1,89
20%
8%
2,13
2,22
2,64
24%
19%
52%
Казань
1,54
1,91
1,87
21%
-2%
2,11
2,45
2,43
15%
-1%
54%
Нижний Новгород
1,56
1,64
1,73
11%
6%
1,87
2,18
2,18
17%
0%
31%
Воронеж
1,44
1,63
1,71
19%
5%
1,78
2,14
2,21
24%
3%
9%
Красноярск
1,70
1,70
1,71
0%
1%
2,10
2,13
2,12
1%
0%
13%
Екатеринбург
1,59
1,66
1,70
7%
2%
2,11
1,99
2,07
-2%
4%
40%
Волгоград
1,38
1,46
1,61
17%
11%
1,66
1,80
2,14
29%
19%
24%
Уфа
1,50
1,56
1,59
6%
2%
2,19
2,24
2,19
0%
-2%
15%
Самара
1,50
1,57
1,59
6%
1%
2,08
1,88
1,99
-4%
6%
-14%
Пермь
1,50
1,50
1,57
5%
5%
1,88
1,84
1,83
-3%
-1%
12%
Челябинск
1,29
1,42
1,53
19%
8%
1,80
1,80
1,82
1%
1%
7%
Общий итог
1,61
1,79
1,84
14%
2,9%
2,17
2,34
2,40
11%
2,7%
36%
Активность потенциальных арендаторов с 24 февраля в городах-миллионниках снизилась, как и в локации с ограниченным авиасообщением, однако корректировка была существенно меньше — всего на 20%, тогда как в городах с закрытыми аэропортами корректировка составила 1,8 раз. Снижение спроса на посуточную аренду продлилось всего через неделю, после чего спрос увеличился — количество новых пользователей стало больше на треть относительно фоновых значений февраля. Количество же звонков увеличилось в полтора раза, то есть каждый пользователей теперь мониторит и рассматривает большее число вариантов на фоне как роста цен, так и объема предложения.
В поисках альтернативных сервисов бронирований
Платформа для онлайн-бронирования отелей Booking.com и сервис аренды квартир Airbnb временно прекратили свою деятельность в России. Собственники квартир, сдающие объекты краткосрочно, ищут другие источники для поиска арендаторов, об этом свидетельствует и статистика Циан — 5 марта, когда Booking объявил о прекращении работы в России, количество новых публикуемых объявлений на cian.ru по городам с закрытым воздушным сообщением увеличилась в два раза относительно фоновых значений неделей ранее. Сейчас количество «новинок» соответствует тому, что фиксировалось в конце февраля-начале марта, до ухода с рынка сервиса онлайн-бронирования.
В Сочи — главном курорте — количество впервые публикуемых объявлений увеличилось в три раза 5−6 марта, на фоне как ухода сервиса бронирования, так и предстоящих праздничных дней. Текущая активность по городам в части публикации «новинок» в среднем в четыре раза выше, чем год назад в тот же период. По городам-миллионникам похожая ситуация: с уходом Booking.com количество ежедневно выводимых «новинок» увеличилось в три раза.