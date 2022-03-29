Москва, 29 марта, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Российская гражданская авиация столкнулась с санкциями: 27 февраля Евросоюз и ряд других стран закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. В то же время отдыху на отечественных курортах препятствует запрет Росавиации на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ. Циан выяснил, как рынок частной посуточной аренды отреагировал на изменения. Отдыхать на российских курортах — дороже на четверть, чем годом ранее. В отсутствии альтернатив на предстоящий сезон отпусков россияне активно ищут квартиры даже в городах, где временно нет авиасообщения.

Yarregion.ru Самолет

Помимо ограничений на авиасообщение с другими странами зарубежному отдыху также препятствует ограничения на продажу наличной иностранной валюты и на работу международных платежных систем Visa и Mastercard. Сложнее стало и найти жилье с уходом с российского рынка сервисов бронирования Booking.com и AirBnb.

Закрытие авиасообщения привело к падению туристического спроса в два раза. Снижение коснулось и Сочи, где не действуют ограничения на авиасообщение. Спрос перераспределяется в Сочи с соседних курортов.

Десятидневное снижение спроса сменилось ростом после мартовских праздников. Отдыхать в России — на четверть дороже, чем год назад. Всего за месяц ставка аренды выросла на 4%. Рантье повышают ставки на фоне возросшей активности. С рынка уходят более компактные лоты с меньшим бюджетом, что также влияет на цены.

Конкуренция усиливается: выбор квартир в посуточную аренду стал выше на треть в годовой динамике и на 13% всего за месяц.

Отдохнуть сейчас в городах-миллионниках будет дороже, чем год назад, на 14%.

С уходом Booking.com количество ежедневно выводимых «новинок» на рынке посуточной аренды увеличилось в три раза.

Для анализа ситуации на рынке и расчета ставки аренды учитывались типовые квартиры (1-, 2,-3-комнатные, площадью от 20 до 150 кв. м, со ставкой аренды от 1 тыс. до 20 тыс. рублей в сутки).

Спрос на курортах снизился в два раза после введенных ограничений на перелеты

24 февраля были временно закрыты 11 российских аэропортов на юге России, данные ограничения продлены в пятый раз и действуют до 1 апреля. Это привело к резкому снижению спроса на посуточную аренду со стороны тех, кто планировал отдых на российских курортах. В целом по 11 городам количество звонков по объявлениям краткосрочной аренды снизилась почти в два раза (в 1,8 раз), а количество интересантов — на 30%. Меньшее снижение числа пользователей в этот период говорит о том, что рынок аренды просматривался, но в предметный интерес и звонки такой спрос приводил реже, чем до введенных ограничений.

Большее снижение спроса наблюдалось в городах-курортах: например, в Анапе падение оказалось двукратным. В Симферополе — из аэропорта которого отправляются рейсовые автобусы по всему Крыму — в 2,2 раза. В то же время в Краснодаре падение было всего на 8%, в Ростове-на-Дону — на 3%, в Воронеже — на 15%.

Падение рынка продолжалось 10 дней — уже 5 марта количество звонков и потенциальных арендаторов снова увеличилось до фоновых февральских значений, что было связано в том числе с невозможностью бронировать жилье на Booking.com. И уже после завершения праздников интерес к недвижимости городов без авиасообщения превысил февральские показатели — текущая активность в среднем выше, чем в феврале до введенных ограничений на 52% по числу звонков и на 43% по количеству потенциальных арендаторов.

Циан. Аналитика

В Сочи, несмотря на сохранение авиасообщения, спрос с 24 февраля снизился по количеству звонков на 42%, а по числу уникальных пользователей — на 37%. То есть с временными сложностями столкнулись даже рантье в тех городах, где транспортное сообщение не изменилось. Однако в конечном счете постоянное продление ограничений на перелеты привело к смещению спроса из других курортных городов в пользу Сочи. Если до ограничения авиасообщения в трех курортах (Сочи, Геленджик и Анапа), на Сочи приходилось порядка 65% потенциальных арендаторов, то после закрытия остальных аэропортов — уже 78%.

Отдыхать в России теперь дороже на четверть

Несмотря на все действующие ограничения, ставка аренды в городах с закрытыми аэропортами за прошедший месяц не показала снижения. С 24 февраля — первого дня закрытого авиасообщения — базовая ставка аренды увеличилась на 3,7%: с 2,06 тыс. до 2,14 тыс. рублей. За год динамика более выражена: +23,4%. В конце марта 2021 года жилье в городах на юге сдавалось за 1,73 тыс. рублей в сутки (базовая ставка).

Основной рост ставок аренды пришелся на период уже после мартовских праздников. С 24 февраля по 9 марта включительно средняя ставка аренды стагнировала, увеличившись всего на 0,9% по 11 городам с закрытым воздушным сообщением (с 2,06 тыс. до 2,08 тыс. р.).

Для сравнения — в Сочи, где аэропорт по-прежнему полноценно работает, средняя ставка посуточной аренды увеличилась на 4% за месяц. Однако рост связан не только с новым ценообразованием, но и изменением структуры предложения: сейчас на трехкомнатные квартиры приходится около 18% квартир, в то время как месяцем ранее показатель был 14%. С рынка уходят более компактные лоты с меньшим бюджетом. Наибольший прирост предложения за месяц отмечен в Геленджике (+17%) и Симферополе (+70%).

В целом по всем городам с закрытым авиасообщением выбор стал выше на треть в годовой динамике и на 13% всего за месяц. Причина такой ситуации ‑ и в высоких ставках по ипотеке, что привело к снижению объема предложения на вторичном рынке в сегменте купли-продажи и перехода части собственников из категории продавцов в категорию арендодателей.

Циан. Аналитика

Самый большой прирост цен показали двухкомнатные квартиры, однокомнатные квартиры выросли по ставке аренды на 1,2% .

Изменение средних ставок аренды по городам с закрытым авиасообщением и предложением от 50 типовых квартир в краткосрочную аренду

1-комн

2-комн

24.фев

28.мар

24.фев

28.мар

2,94

2,91

-1%

4,11

4,23

3%

2,17

2,15

-1%

2,64

2,68

2%

1,93

1,85

-4%

2,34

2,35

1%

1,64

1,73

5%

1,82

1,94

6%

1,72

1,71

-1%

2,28

2,49

9%

1,63

1,71

5%

2,14

2,18

2%

1,42

1,44

2%

1,87

1,87

0%

1,43

1,43

0%

1,76

2,04

16%

1,80

1,82

1,20%

2,31

2,41

4,30%

2,77

2,82

1,80%

4,1

4,15

1,20%

В «миллионниках» квартир посуточно стало больше на треть

Рост ставок аренды — тенденция, характерная не только для курортов, но и городов-миллионников, которые также готовятся к предстоящему туристическому сезону и повышенному спросу. На протяжении последнего месяца средняя ставка аренды показала разнонаправленную динамику: с 26 февраля стоимость снижалась до 3−4 марта, корректировка составила 1%, после чего ставки уверенно пошли в рост. То есть в условиях неопределенности собственники предпочли не повышать цены, однако рынок уже к середине марта полностью отыграл падение и сейчас ставки аренды — выше, чем месяц назад на 3%: рост с 2,03 тыс. до 2,09 тыс. р. Объем предложения спустя месяц стал выше на треть (+36%), в том числе за счет активного вывода «новинок». Примерно в полтора раза увеличился выбор квартир в посуточную аренду всего за месяц в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске.

Отдохнуть сейчас в «миллионниках» будет дороже, чем год назад на 14%: 2,09 тыс. р. вместо 1,84 тыс. р. в сутки. Для тех, кто выбрал однокомнатные квартиры, экскурсионный отдых станет дороже на 14%, двухкомнатные — 11%, трехкомнатные — 11%.

Циан. Аналитика

Среди городов-миллионников (без учета населенных пунктов с закрытым авиасообщением) наибольший прирост ставок показал Волгоград, Новосибирск и Санкт-Петербург. Рост конкуренции привел к снижению ставок на двухкомнатные квартиры в Москве и в Казани.

1-комн

Динамика

2-комн

Динамика

Динамика предложения за месяц

25.мар

01.фев

25.мар

За год

За месяц

25.мар

01.фев

25.мар

За год

За месяц

Москва

2,61

2,86

2,93

13%

3%

4,11

5,04

4,73

15%

-6%

45%

Санкт-Петербург

1,93

2,23

2,36

22%

6%

2,80

3,01

3,37

21%

12%

60%

Новосибирск

1,57

1,76

1,89

20%

8%

2,13

2,22

2,64

24%

19%

52%

Казань

1,54

1,91

1,87

21%

-2%

2,11

2,45

2,43

15%

-1%

54%

Нижний Новгород

1,56

1,64

1,73

11%

6%

1,87

2,18

2,18

17%

0%

31%

Воронеж

1,44

1,63

1,71

19%

5%

1,78

2,14

2,21

24%

3%

9%

Красноярск

1,70

1,70

1,71

0%

1%

2,10

2,13

2,12

1%

0%

13%

Екатеринбург

1,59

1,66

1,70

7%

2%

2,11

1,99

2,07

-2%

4%

40%

Волгоград

1,38

1,46

1,61

17%

11%

1,66

1,80

2,14

29%

19%

24%

Уфа

1,50

1,56

1,59

6%

2%

2,19

2,24

2,19

0%

-2%

15%

Самара

1,50

1,57

1,59

6%

1%

2,08

1,88

1,99

-4%

6%

-14%

Пермь

1,50

1,50

1,57

5%

5%

1,88

1,84

1,83

-3%

-1%

12%

Челябинск

1,29

1,42

1,53

19%

8%

1,80

1,80

1,82

1%

1%

7%

Общий итог

1,61

1,79

1,84

14%

2,9%

2,17

2,34

2,40

11%

2,7%

36%

Активность потенциальных арендаторов с 24 февраля в городах-миллионниках снизилась, как и в локации с ограниченным авиасообщением, однако корректировка была существенно меньше — всего на 20%, тогда как в городах с закрытыми аэропортами корректировка составила 1,8 раз. Снижение спроса на посуточную аренду продлилось всего через неделю, после чего спрос увеличился — количество новых пользователей стало больше на треть относительно фоновых значений февраля. Количество же звонков увеличилось в полтора раза, то есть каждый пользователей теперь мониторит и рассматривает большее число вариантов на фоне как роста цен, так и объема предложения.

В поисках альтернативных сервисов бронирований

Платформа для онлайн-бронирования отелей Booking.com и сервис аренды квартир Airbnb временно прекратили свою деятельность в России. Собственники квартир, сдающие объекты краткосрочно, ищут другие источники для поиска арендаторов, об этом свидетельствует и статистика Циан — 5 марта, когда Booking объявил о прекращении работы в России, количество новых публикуемых объявлений на cian.ru по городам с закрытым воздушным сообщением увеличилась в два раза относительно фоновых значений неделей ранее. Сейчас количество «новинок» соответствует тому, что фиксировалось в конце февраля-начале марта, до ухода с рынка сервиса онлайн-бронирования.

В Сочи — главном курорте — количество впервые публикуемых объявлений увеличилось в три раза 5−6 марта, на фоне как ухода сервиса бронирования, так и предстоящих праздничных дней. Текущая активность по городам в части публикации «новинок» в среднем в четыре раза выше, чем год назад в тот же период. По городам-миллионникам похожая ситуация: с уходом Booking.com количество ежедневно выводимых «новинок» увеличилось в три раза.

«Курорты Краснодарского края пользуются рекордным спросом на протяжении последних двух лет по причине пандемии, а теперь — из-за геополитической обстановки и фактически отсутствия возможности полетов в другие страны, — говорит Виктория Кюрихина, главный эксперт Циан. Аналитика — Несмотря на высокую конкуренцию, ставки к лету будут еще расти — текущая базовая ставка аренды, например, в Сочи — на 12% ниже, чем летом прошлого года. А с учетом невозможности снятия и покупки наличных на протяжении всего предстоящего курортного сезона, отдых в странах даже с доступным авиасообщением остается под большим вопросом. К тому же снятие основных противоэпидемических ограничений только способствует росту спроса на российские курорты ближе к лету».