Стамбул, Турция, 29 марта, 2022, 15:42 — ИА Регнум. По итогам нового раунда российско-украинских переговоров по деэскалации ситуации на Украине позиции Москвы и Киева сблизились. Об этом 29 марта на брифинге по итогам встречи переговорных делегаций двух стран в Стамбуле заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

ИА REGNUM Украина — Россия

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«С удовольствием замечаем сближение позиций Москвы и Киева», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Он также подчеркнул, что в ходе сегодняшней встречи произошли «самые осмысленные продвижения» с начала переговоров.

«По некоторым вопросам удалось достичь взаимопонимания», — добавил турецкий министр.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого дня очных переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия сделает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине. Глава делегации отметил, что переговоры проходят конструктивно.

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Он также добавил, что разговор был содержательным, стороны согласовали решение, позволяющее провести встречу главы государств. По его словам, президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут встретиться «одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел». Тем более, что в момент парафирования и рассмотрения деталей договора можно будет обсудить различные политические нюансы и детали, добавил Мединский.

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