Москва, , 15:40 — REGNUM Мир на Украине должен наступить только на условиях России. Об этом 29 марта заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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При этом переговоры с украинской стороной следует продолжать. Однако главным аргументом России должно быть неумолимое продвижение её войск.

«Ну будем ездить переговариваться. Может это к чему-то при приведет… После того как Львов займем…» — сказал Коротченко.

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