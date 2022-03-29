Тверь, 29 марта, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Дополнительные средства на развитие туристической инфраструктуры будут выделены в 2022 году из бюджета Тверской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона 29 марта по итогам заседания облправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Заседания правительства Тверской области

Всего, с учётом федерального финансирования, планируется поддержать реализацию как минимум 78 проектов в сфере туризма — господдержку направят на на создание и развитие пляжей, кемпингов и глэмпингов, на развитие инфраструктуры туризма, включая приобретение туристского оборудования, разработку новых маршрутов, создание электронных путеводителей, в том числе мобильных приложений и аудиогидов.

Глава региона Игорь Руденя подчеркнул, что впоследствии будет подготовлен второй пакет мер.

«Учитывая пожелания наших предпринимателей, откроем новую позицию — создание спа-центров при уже действующих гостиницах, отелях, туристических базах, что позволит обеспечивать хорошую загрузку объектов круглогодично», — прокомментировал Игорь Руденя.

Также на заседании правительства региона внесены изменения в порядок предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам и предпринимателям на создание объектов туристского показа и туристской инфраструктуры. В частности, расширен перечень получателей субсидии — теперь поддержку по региональной программе можно получить на создание коллективных средств размещения, глэмпингов и кемпингов некапитального характера. Увеличен также предельный размер субсидии с 1 млн рублей до 1,5 млн рублей.