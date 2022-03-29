Таллин, 29 марта, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Украинские беженцы в Эстонии нуждаются, в первую очередь, в деньгах, а не в старых вещах, заявил руководитель Эстонского совета помощи беженцам Ээро Янсон в комментарии для портала новостей гостелерадиовещания ERR.

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«Приятно наблюдать за такой общественной сплоченностью и готовностью помочь, однако как бы хороши ни были эти намерения, без координированных действий от них может быть больше вреда, нежели пользы», — считает волонтер и приводит такой пример.

В окрестностях погранпункта Медыка в Польше, который пересекает огромное количество бегущих из Украины людей, наблюдаются горы валяющейся на обочинах дорог одежды, испорченной еды, детских автокресел, игрушек и прочих вещей. «Иными словами: помощь превратилась в свалку», — констатировал Янсон.

Он подчеркнул, что позиция международной гуманитарной системы в этом вопросе едина: до тех пор, пока функционируют местные рынки, цепочки поставок и финансовые системы, помощь будет оказываться деньгами, а не вещами.

Денежная помощь имеет массу преимуществ, считает Янсон. Это позволяет получателю помощи самому оценить свои потребности: испытывает ли он большую потребность в продуктах питания или гигиенических принадлежностях, в теплой одежде или лекарствах. Или, может быть, ему нужно заплатить за электроэнергию, за аренду временного жилья, либо сэкономить деньги на возможную эвакуацию.

Такая помощь является быстрой и основывается на действительных потребностях людей, считает эстонский волонтер и призывает своих соотечественников делать денежные, а не вещевые пожертвования.