Москва, 29 марта, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Россия на фоне пандемии коронавируса не выпускала из поля зрения вакциноуправляемые инфекции. Об этом в ходе встречи с членами комитета Госдумы РФ по охране здоровья заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Government.ru Анна Попова

«Помимо COVID-19, мы не выпускали из поля зрения и инфекции, которые составляли наши заботы. В первую очередь, это вакциноуправляемые инфекции», — сказала Попова.

По её словам, в России практически не регистрировались случаи кори, и, помимо этого, властям удалось сохранить за Россией «статус страны, свободной от полиомиелита».

Попова отметила, что итогом 2021 года стало оформление в проекты инициативы «Санитарный щит», куда были заложены уроки двух последних лет: «Это крайне важное решение. Проект работает, он полностью профинансирован. Этот год является для него стартовым».