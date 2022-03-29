Москва, , 15:37 — REGNUM В России работает система упреждающего мониторинга грантов. Об этом 29 марта заявил генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин Анна Алябьева © ИА REGNUM

«Очень важно, что мы вместе со Сбербанком сделали систему упреждающего мониторинга, которая с одной стороны очень хорошо контролирует всё, потому что у них там даже есть элементы искусственного интеллекта, но одновременно это очень приветливо по отношению к общественникам, потому что большинство из них — это добровольцы», — заявил Чукалин.

«Мы одни из первых практически, до нас ни один институт развития не рассказывал о том, что получилось: деньги-то выделены, а дальше что? То есть можно назвать большую цифру — 22 тыс. проектов, а результаты? Мы оцениваем всё: качество реализации, достижение результатов, даже доступность людям информации о том, что проект поддержан», — указал он.