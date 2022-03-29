Москва, , 15:44 — REGNUM В последнее время усилилось давление на Украинскую православную церковь Московского патриархата, это требует внимания общественности. Об этом глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты России Владимир Легойда заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Архиереи Украинской православной церкви Московского патриархата Водник

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По его словам, уже многие годы ситуация в приходах УПЦ Московского патриархата напряжённая, но в последние недели она резко обострилась. Украинские националисты стали ещё радикальнее, поэтому священники и архиереи канонической УПЦ оказались под колоссальным давлением.

«Фразы из серии «с пистолетом у виска» перестали быть метафорами», — сказал Легойда.

При этом он призвал всех проверять информацию о происходящем на Украине из-за большого количества неточностей и дезинформации.

Легойда назвал недопустимым применение насилия к священнику УПЦ Московского патриархата в Черкасской области и подчеркнул, что о подобных случаях необходимо говорить. В черкасской епархии сообщили, что священник в настоящее время жив и здоров, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства применения насилия к священнику православной церкви на Украине. Фактически его похитили из храма представители украинской территориальной обороны.

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