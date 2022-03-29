Париж, 29 марта, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Посольство России во Франции направило в МИД этой страны ноту протеста в связи с антироссийской акцией в Довиле. Об этом сообщили 29 марта в российской дипмиссии.

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Отмечается, что власти Довиля стали в ночные часы подсвечивать цветами украинского флага здание, принадлежащее российской дипмиссии.

«Посольство обратилось в местные правоохранительные органы, а также направило ноту протеста в МИД Франции с требованием прекратить антироссийскую акцию и обеспечить безопасность дипломатической собственности», — говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве также заявили, что в адрес российских сотрудников стали поступать угрозы. В связи с этим российским гражданам рекомендуется воздержаться от поездок в Довиль